Henn töötas Flora peatreenerina kuus aastat. Selle perioodi jooksul tüüris ta klubi nelja meistritiitlini ning 2021. aastal Konverentsiliiga alagrupiturniirile. „Ei saa salata, et uude ametisse asudes astusin mugavustsoonist väljas. Muidu teadsin ikka kõiki inimesi ja süsteeme. Nüüd on natuke uus keskkond ja uued inimesed. Esmalt on vaja harjuda uue töö rütmi ja stiiliga. Praegu on küll põnevus ja teistmoodi tunne,“ sõnas Henn reedesel koondise kogunemisel.