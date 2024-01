Tippiluuisutajat süüdistatakse vägistamises

„Ta surus mind kätega maha, pani mind õhku ahmima, surus oma peenise mulle tuppe ja surus mu suu kinni,“ rääkis ohver nüüd. „Ma ei kuulnud ühel hetkel enam midagi ja tundsin, et hakkan lämbuma. Üritasin teda kätega endast välja suruda, aga see ei õnnestunud. Kartsin oma elu pärast ja lihtsalt lamasin, sellal kuni ta mind vägistas.“

Ohver enda sõnul ei julgenud õiguskaitseorganite poole pöörduda, sest ta kartis, et teda ei usuta. Aga eelmisel suvel luges naine, kuidas Sörensen rääkis meedias naissportlaste kaitsmise tähtsusest. „Ma ei suutnud uskuda, et vägistaja räägib midagi sellist. Sel hetkel sain aru, et emad saavad ühel hetkel oma tütred tema trenni. Ma ei saanud elada selle süütundega, et ma vaikisin asja maha,“ lisas ta.