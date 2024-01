TÄNA OTSEBLOGI | Laskesuusatajad võtavad vesises Oberhofis mõõtu sprindidistantsil. Kuidas läheb Eesti koondise debütandil?

MK-sarja üldliider on Johannes Thingnes Bö, kes on võitnud viimasest neljast MK-etapist kolm. Kuid sprintides pole norralast edu saatnud, sest Östersundis oli parim sakslane Philipp Nawrath, Hochfilzenis norralane Tarjei Bö ning Lenzeheides sakslane Denedikt Doll.