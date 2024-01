Suusakalendrist eemaldati legendaarne võistlus: „See on koomiline, traagiline, idiootne!“

„Hooajal 2024/25 on Holmenkolleni võistlused kohe pärast Trondheimi MM-i ja Holmenkollenis 50 km maratoni ei toimu,“ kinnitas rahvusvahelise suusaliidu murdmaasuusatamise juht Michal Lamplot.

Kuningliku suusamaratoni MK-sarja võistluskalendrist eemaldamine on paljud inimesed vihale ajanud.

„Esimene Holmenkolleni 50 km maraton korraldati juba 1888. aastal. See on üks vanimaid spordiüritusi maailmas. See on vanem kui Bostoni maraton. See oleks nagu Wimbledoni tenniseturniir jäetaks ära, sest suveolümpiamängudel mängitakse tennist,“ kritiseeris FISi otsust Norra ajakirjanik Thor Gotaas, vahendab Ilta-Sanomat.

„Holmenkolleni maratoni ärajätmine on täiesti kummaline, koomiline, traagiline, idiootne ja arusaamatu,“ lisas Gotaas VG-le. „See on võistlus, mis kogub kõige rohkem pealtvaatajaid. Klassikamaraton on distants, mis on selle spordiala määratlenud.“

Ka mitmed tippsuusatajad on avaldanud otsuse üle pettumust.

„Ma arvan, et see on kurb. Eelistaksin, kui seda üritust lükataks nädala võrra edasi,“ nentis rootslanna Frida Karlsson Aftonbladetile.

„Ülekaalukalt parim suusataja on see, kes on kogu hooaja parim. Arvan, et suusatajad peaksid kõigil võistlustel osalema,“ ütles Rootsi suusataja Edvin Anger.

„Tõesti, tõesti kurb,“ kahetses 2023. aasta MM-i maratoni pronksimees William Poromaa.

Holmenkolleni MK-etapi toimumisaeg tekitas diskussiooni juba eelmisel aastal, kui suusatamise MM lõppes 5. märtsil ja Holmenkolleni võistlused algasid juba 11. märtsil. Seetõttu jäid kuulsast suusaturneest kõrvale näiteks Iivo Niskanen, Poromaa, Calle Halfvarsson ja Federico Pellegrino.

Suusatamise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel aastal 26. veebruarist 9. märtsini Trondheimis, kusjuures suusamaraton on traditsiooniliselt kavas viimasel võistluspäeval. Holmenkolleni MK-võistlused peetakse tavaliselt märtsi alguses. Tänavu on võistlused 9.-10. märtsil.