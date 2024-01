Fenerbahce ja Jasikevičius võtsid Leedus kindla võidu

„Me ei lasknud teisel poolajal hoogu alla, kuigi meil oli turvaline edumaa. Hoidsime jalga gaasipedaalil. See oli ootamatu reis tagasi koju Leetu, kuid me saime hästi hakkama. Olime terve mängu päris kindlad. Me läheme koju rõõmsalt,“ kommenteeris Jasikevičius kohtumise järel.