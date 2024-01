Keenias vahistati Uganda tippjooksja mõrvas kahtlustatavad

AFP andmetel on mõrva motiiv esialgu ebaselge.

Praeguseks on kohalik politsei kaks kahtlusalust vahistanud. Tegemist on umbes 30-aastaste meestega, kes on varem korduvalt Eldoreti linnas kuritegusid sooritanud ja politsei huviorbiidis olnud. Üks neist oli vahistamise hetkel sama noaga, millega oli Uganda kergejõustiklane tapetud.