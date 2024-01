E. Roose: Jah, sellest on juttu olnud. Viaplay lahkub Eesti turult ja me lootsime, et juba sel aastal muutub midagi. Praeguse info kohaselt näitab sel aastal kogu jalgpalli siiski Viaplay. Meie teeme koostööd EBU ehk Euroopa Rahvushäälingute Liiduga, kes peamiselt neid kõnelusi peab. Oleme jalgpalli tagasitoomisest väga huvitatud. Kahjuks tõstis Viaplay hinnad nii kõrgele, et võib-olla ei suuda või ei taha Eesti maksumaksja seda kinni maksta.