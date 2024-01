DELFI VIDEO | Martin Dorbek: täismaja rahvast annaks meile kindlasti Prometei vastu lisakäigu juurde

Kalevi kapten Martin Dorbek avaldas Delfile antud intervjuus lootust, et seekordne mäng tuleb neil märksa paremini välja, kui novembrikuine kohtumine Riias, mis kaotati 72:103.

„Me pole saanud Unibeti Arenal pikalt mängida. Tore oleks, kui tuleks peaaegu täismaja rahvast. See annaks meile kindlasti lisakäigu juurde. Me eelmisele mängule väga ei mõtle, see oli väga ebaõnnestunud mäng,“ sõnas Dorbek.