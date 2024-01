Florast lahkunud Ken Kallaste leidis uue koduklubi

„FCI Levadial on hea meel teatada, et on sõlminud lepingu 59-kordse internatsionaali ning 4-kordse Eesti meistri Ken Kallastega,“ teatas Levadia oma koduleheküljel.

„Kindlasti ma midagi kaasa toon oma kogemustega, kuid mida ja mis neist parimad on, saame teada hooaja lõpus. Loodan, et see on midagi muud, peale minu vanuse!“ lausus 35-aastane Kallaste.