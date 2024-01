Traditsioonidega rallimaa loodab 15-aastase pausi järel WRC kalendrisse tagasi pääseda

Iirimaa on WRC kalendrisse kuulunud kahel aastal. Esmakordselt jagati seal MM-punkte 2007. aastal ja viimati hooajal 2009. Mõlemal etapil võidutses toona Sebastien Loeb.

DirtFish vahendas, et nüüd käib Iirimaal taas töö selle nimel, et 2025. aastaks WRC kalendrisse tagasi pääseda. Kaalumisel on kolm erinevat piirkonda, kus võiks potentsiaalse MM-etapi peakeskus olla: Limerick, Kerry ja Waterford.