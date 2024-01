Kuninga tagasitulek. 36-aastane vanameister pürgib NBA-sse ja edendab Eesti korvpalli

36-aastane Raley-Ross on mängumees, kes siinsetele korvpallisõpradele tutvustamist ei vaja. Kui Eesti meistriliigas oleks kuulsuste hall, siis võiks eeldada, et see 191 cm pikkune tagamängija on üks esimesi, kes sinna omanimelise autahvli saab.

Raley-Ross tutvus Eesti meistriliigaga juba 2011. aastal, kui ta liitus South Carolina ülikoolist Tallinna Kaleviga. Tõeliselt särama lõi Raley-Rossi täht aga Rakvere Tarvas, kus ta sai ennast Andres Sõbra käe all proovile panna kokku kolmel hooajal (2012/13, 2014/15 ja 2016). Kusjuures teisel Rakvere-sutsakal oli ta Eesti meistriliiga punktikuningas (keskmiselt 22,11 punkti) ja hiljem Tallinna Kalev/TLÜ-d esindades ka Eesti-Läti liiga oma (keskmiselt 20,95 p).

Oma kireva karjääri jooksul on Raley-Ross mänginud nii NBA tütarliigas, Kreeka, Leedu, Horvaatia, Bulgaaria, Montenegro ja Hongkongi meistrivõistlustel kui ka Aadria ja Balkani liigas. Miskipärast on ta aga ikka ja jälle leidnud tee tagasi Maarjamaale ning sel sügisel Kalev/Snabbiga sõlmitud leping on talle Eestis juba järjekorras seitsmes.

Kalev/Snabbis pole Raley-Ross tänavu veel võiduarvet avanud, keskmiselt 23,4 minutiga on ta kogunud 12,0 punkti, 3,1 lauapalli ja 1,9 korvisöötu. Statistikale jätavad paraku jälje Pärnu Sadama ja Riia Zeļļiga peetud mängud, kus Raley-Ross sai kokku ainult kolm silma. Seevastu Ogre ja Keila Coolbeti vastu viskas ta vastavalt 26 ja 24 punkti.

Delfile antud intervjuus avas Raley-Ross muu hulgas Kalev/Snabbi kaotusteseeria põhjuseid ja selgitas siinse korvpalli taseme tõusu. Lisaks rääkis ta oma tähtsast rollist Eesti korvpallis ja suurest NBA-unistusest.

Kuidas üldse nii läks, et sa juba seitsmendat korda Eestis mängid?

Eelmisel hooajal olin Hongkongis, aga kuna sealne kalender on teistsugune, siis said mängud juba jaanuariks mängitud. Olin sellest ajast saadaval ja esialgu mõtlesin, et lähen Aasiasse tagasi. Paraku mulle öeldi, et hooaja algus lükkub hilisemaks, ja kuna ma ei tahtnud nii kaua oodata, võtsin Kallega (Kalev/Snabbi peatreener Kalle Klandorf – R. V.) ühendust ja nii see läks.