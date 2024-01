VIDEO | Spordimaailma hullutanud 16-aastase sensatsiooni ajalooline turniir lõppes kaotusega MM-i finaalis

„Ma ei suuda panna sõnadesse seda tunnet,“ rääkis Humphries Sky Sportsile. „Kogu päeva mõtlesin, et see tiitel on vaja praegu ära võtta, sest Littler hakkab peagi nooleviskemaailma valitsema. Ta on uskumatu mängija. Kui olin võidu äärel, oli ta järeleandmatu. Olen maailmameister ja esinumber, mida enamat saan soovida.“