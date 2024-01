Baskonia sai Euroliigas pöörase võidu, algviisikusse edutatud Raieste ja Kotsar teisel poolajal minuteid ei saanud

„Hullumeelne viis, kuidas aastat alustada,“ võttis pöörase matši kokku Baskonia 198-sentimeetrine äär Chima Moneke. „Euroliiga on korvpalli vaates väga hull liiga! Olen emotsionaalne ja tiimi üle uhke. Paljud ei usu minusse. Paljud ei usu sellesse meeskonda. Aga mina usun nii endasse kui ka meeskonda. See on ainus, mis loeb.“

Kohtumine sai põneva lõpplahenduse

„Suurepärane võit,“ märkis võitjate peatreener Duško Ivanović . „Olime enam kui 15-ga taga, aga meeskond hakkas mängima. See on kõige olulisem. Esimesel poolajal me võitlesime, aga me polnud meeskond. Kuid teisel olime lõpuks ometi ka meeskond.“