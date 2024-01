Toyota tehniline direktor: sel aastal saame vanakooli Monte etapi

Võrreldes mullusega nihutasid Monte Carlo etapi korraldajad rallipargi Monacost mõnesaja kilomeetri kaugusele Gapi. Mägedesse kolimine omakorda muudab kõvasti ka võistluse iseloomu – võrreldes mullusega on identne vaid Col de Turini punktikatse.

„Tundub, et saame tänavu vanakooli Monte Carlo ralli,“ ütles Toyota tehasemeeskonna tehniline direktor Tom Fowler DirtFishile. „Kuna asume Gapis, siis on lumiste ja jäiste kiiruskatsete tõenäosus suurem. Tavapäraselt tuleb Monte Carlos valmis olla ootamatusteks.“

Eelmisel aastal olid Monte Carlos etapil üsna stabiilsed ja kuivad olud. Fowleri sõnul on asi lihtne ka siis, kui on ühtlaselt lumine. „Lumiste kiiruskatsete puhul on üsna lihtne leida seadeid ja valida rehve. See on nii ka juhi vaatenurgast, sest kui sa oled valmis halbadeks üllatusteks, siis sa oled halbadeks üllatusteks valmis,“ möönis Fowler.

Ajaloos on enim Monte Carlo etapivõite Sébastien Ogier’l, kes oli parim ka mullu. Kuna on oodata vahelduvaid olusid, siis on tänavu selle etapi spetsialistidel eelis.

„Asjad lähevad keeruliseks vahelduvates oludes, kui sa lahkud hoolduspargist ja ilm ootamatult pöördub. Või siis vastupidi - kui sa ootad, et ilm läheb hullemaks, valid selle põhjal rehvid, aga reaaluses pole olud nii hullud. Aga ootamatutes tingimustes tulevad esile Monte spetsialistide kogemused, näiteks Seb suudab kiirelt sõita sisuliselt kõigis oludes. Ja vahelduvates teeoludes on see väga oluline,“ rääkis ta.