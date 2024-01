Artti Aigro tegi karjääri ühe parema võistlusega Eesti suusahüpete ajalugu

Nelja hüppemäe turnee etappidel on 50 võistlejat avavoorus paarides, kust teise ringi pääseb kahest mehest parem. Lisaks neile läheb edasi viis paremat kaotajat. Kvalifikatsioonis alles 48. koha saanud Aigro oli paaris nelja hüppemäe turnee üldvõidu eest võitleva Ryoyu Kobayashiga. Aigro tegi Innsbrucki HS128 mäel 123,5-meetrise hüppe, mille eest teenis 115,8 silma.

Avavooru järel 15. kohta hoidnud Aigro sai kolmapäeval teiseks hüppeks üsna rasked olud ja ja eestlane piirdus 114,5-meetrise õhulennuga. Kokkuvõttes sai Aigro 214,6 silmaga 21. koha, mis on tema kahe viimase hooaja parim tulemus. Ning ühtlasi on see ajaloos parim eestlase esitus nelja hüppemäe turnee osavõistlusel.