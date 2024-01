Kellest tuleb Eesti spordi uus superstaar? Ja mis selleks juhtuma peab?

Nad pole lihtsalt väga head sportlased, vaid midagi enamat. Nende tegemistest teavad ka spordikauged inimesed. Neist on võimatu mitte teada, sest meedia kihab nende piltidest ja nende kohta kirjutatud uudistest. Ja teisalt on jälle meediamajadel võimatu neist mitte kirjutada, sest rahva huvi on niivõrd suur. Lõpuks ei teagi, mis mida dikteerib. Nad on Eesti spordi visiitkaardid, kui meil on vastata vaja võõramaalase küsimustele, mis või kes meil siis spordis head on. Neid teatakse ja nendele võib kindel olla.