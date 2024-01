TOP 15 | Kes on kõige edukamad Eesti sportlased siinses ärimaailmas? Tipus võiksid troonida Tõnisted, kuid miljoneid liigutavad rallisõitjad tõukasid nad troonilt

Eesti kõige rikkamat sportlast on väga keeruline kui mitte võimatu täpselt välja arvutada, sest ei ole teada, millist vara omavad meie endised ja praegused sangarid välismaal. Puhtalt kodumaiseid ettevõtteid ja vara vaadates saab aga selgeks, kes on edukamad ärituusad ja kinnisvaraomanikud kodukamaral. Mitmel tuntud tegijal ei ole veel midagi suurt ette näidata või on neil ettevõtete majandusaasta aruannete esitamisega suurem probleem. Seetõttu ei mahu tabelisse näiteks Kaia Kanepi ega vanameister Heino Enden. Kui aruanded võtta oleks, ehk oleks nad ka meie TOP 15 sekka sattunud. Kelly Sildarul on värske ettevõte, kuid 2022. aasta aruanne on tal esitamata. Just 2022. aasta andmed on viimased, mis on avalikult kättesaadavad ja nende põhjal on järgnev tabel ka koostatud.