Rallisõitja kirus Monte Carlo MM-etappi: siin on selgelt probleem

Kuulsale Monte Carlo rallile registreerus tähtajaks 93 ekipaaži, kuid 23 neist starti ei pääse. Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja avaetapil on võistlejate hulk piiratud, kuna hooldusalal on vähe ruumi.

Sellest tulenevalt said eelmisel nädalal mitmed rallisõitjad võistluse korraldajatelt ahastava kirja, kus märgiti, et „kahjuks peame teatama, et teie registreerimist ei aktsepteeritud“.

„Nüüd tõmban sellele rallile kriipsu peale, sest nad ei taha, et amatöörid osaleksid. 50 aastat tagasi sõitis seal 250 autot. Nüüd on see arv vaid 70, nii et siin on selgelt probleem,“ lisas Poizot.