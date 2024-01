Rahvusvahelise hokiliidu juht tegi Venemaa kohta ootamatu avalduse

„Loodan, et kogu IIHF-i pere on taas koos aastal 2024. Arutame Venemaa koondise mängudele naasmise üle. Lisaks loodan rahule kogu maailmas,“ kommenteeris Tardif esmaspäeval, vahendab Iltalehti .

Zelenskõi sõnul on Venemaa viimase viie päeva jooksul välja tulistanud vähemalt 500 raketti ja drooni.

IIHF eemaldas Venemaa koondised rahvusvahelistelt jäähokivõistlustelt pärast Ukraina sõja algust. Venemaa rahvusmeeskond on seejärel pidanud vaid mõned rahvusvahelised kohtumised, kus on vastasteks olnud Valgevene, Kasahstan ja Hiina.

Tardif ütles veidi üle aasta tagasi Iltalehtile antud intervjuus, et IIHF ei kavatse hukka mõista Venemaa alustatud sõda Ukrainas. „Meie ülesanne ei ole kohut mõista. Inimesena on mul omad mõtted, aga me peame sellest (kohtuotsusest – toim) eemale hoidma,“ ütles Tardif toona.