VIDEO | Kaunase Žalgiris lõpetas uue peatreeneri debüütmängus pika võidupõua

„Ma ei tea kuidas, aga pidasime vastu. Usun, et viimasel viiel minutil tundsime uskumatut pinget, sest kui võistkond on mitu tasavägist mängu järjest kaotanud, tunnevad mängijad, et kas tõesti kordub sama asi uuesti. See on uus algus. Me ei näinud platsil head välja, aga võit maitseb nii hästi. Meil oli seda väga vaja,“ rääkis Trinchieri otseülekandes.