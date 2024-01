TIPPHETKED | Kaitses hätta jäänud Tartu sai ENBL-is suure kaotuse

„Väga lihtne on kokku võtta – 94 punkti. Kaitses me pidama ei saanud,“ tõdes matsi järel Robin Kivi. „Eesmärk oli nende kiirrünnakud ära võtta, aga saime sealt sisse vähemalt 20 punkti. Sinna see asi jäi. Me ei visanud ise hästi sisse, aga 71 pole kõige hullem. Kuid 94 on päris kohutav.“