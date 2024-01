KOLMAPÄEVAL DELFI TV-s | Tartu Ülikool kohtub Põhja-Euroopa liigas Taani esiklubiga. Kas võiduseeria jätkub?

Mõlemad võistkonnad on A-grupis võitnud kõik senised mängud, Tartu on kirjas kolm ja Bakken Bearsil kaks võitu. Kui Tartu suudab kolmapäeval edukat seeriat jätkata, tõusevad nende võimalused oma grupis nelja sekka ehk veerandfinaali pääseda üpris kõrgeks.

Tartu mängija Kristjan Kitsingu sõnul on Bakken Bears Taanis üsna kindlalt esimene sats. „Taani liigas on Bakken suhteliselt kindel number üks ja ülejäänud meeskonnad võivad kõik kõiki võita. Stiili poolest mängib Bakken üsna tüüpilist Skandinaavia korvpalli – palju jooksmist, viskamist ja hurraaga mängu. Seda me kindlasti ei tohi lasta neil teha. Tundub, et meie meeskond on jõulupuhkuste normaalsuse piirides üle elanud ja saame kodupubliku ees kalendriaasta mängudega hea alguse teha,“ sõnas Kitsing, kes ka ise on oma karjääri jooksul Bakken Bears mänginud.