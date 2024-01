Hea, et algas aasta uus, sest lõppenu oli Eesti spordile kahetsusväärselt kehv. Vaid üks tiitlimedal olümpiaaladelt, aga see polegi peamine, sest rohkem kui plussmärgiga oli miinusmärgiga uudiseid: Eesti jalgpalli põrumine igal tasemel, Ott Tänaku agoonia M-Sportis, vehklejate skandaalid medalite asemel, Anett Kontaveiti lõpparve tipptennisega, õe-venna Sildarude vigastused jne...

Ehk tuleb uus spordiaasta parem. Või on vaja teha pessimistlikumaid ennustusi, mis samal ajal on realistlikumad, et täppi panna?