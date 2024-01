FIA rallidirektor ei mõista kriitikat: rallis on kõik hästi, Rovanperä otsus ei muuda midagi

„Toetan Kalle otsust täielikult,“ rääkis Wheatley Jaapani portaalile RallyPlus. „Ta on alles 23-aastane, aga juba kahekordne maailmameister. Vanuses, kus paljud meist alles õpivad autoga sõitma. Kalle on juba noorest saati rallile pühendunud. Lisaks on tal juba aastaid ette näidata ka tulemusi ja kindlasti on see võtnud energiat. Mul pole mingit kahtlust, et tulevikus suudavad nad kaardilugeja Jonne Halttuneniga võita veelgi MM-tiitleid.“