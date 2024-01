Hõbepalli võitnud Sappinen kibeleb väljakule tagasi: mängin peaaegu igal ööl unes jalgpalli

Augusti lõpus põlve ristatisidet vigastanud Sappinen tegeleb praegu usinasti taastusraviga, et tänavu taas väljakule naasta. Ilmselt jookseb ta esmakordselt platsile suvel või sügisel. „Üldine taastumine on olnud hea, kuid lõpuks on see väga individuaalne. Loodan võimalikult kiiresti väljakule naasta. Samas on väga suur protsendi vahe vigastuse kordumise osas, kui tulla tagasi näiteks kaheksa või üheksa kuu järel. Ma ei taha kindlasti kiirustada. Mul ei olnud ju ainult ristatisideme vigastus,“ viitas Sappinen tõsiasjale, et ta rebestas sisemist külgsidet ja meniskit.