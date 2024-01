Kriisis Kaunase Žalgirise uus peatreener tegi kuulujutud maatasa

Kogenud Itaalia treener rääkis eilsel pressikonverentsil, et Žalgiris peab võtma ühe mängu korraga, sest Euroliiga tabeliseis on viimaste nädalatega muutunud nii kehvaks, et august on võimatu kiirelt välja ronida. Žalgiris asub 5 võidu ja 12 kaotusega 16. kohal, nad edestavad vaid tänast vastast Albat (3-14) ja Villeurbanne’i ASVEL-i (2-15).

„Olen siin ainult ühe eesmärgiga - aidata võistkonnal paremini mängida,“ vahendas Leedu Delfi Trinchieri sõnu. „Motivatsioon on suur, sest olen treener riigis, kus korvpall on religioon. Euroliiga 10. koht (sellega pääseb viimasena play-in turniirile - A.K.) pole Marsil, vaid Saturnil. Peame käituma allveelaevana, loodetavasti saame millelegi pihta.“

Trinchieri asendab Žalgrises Kazys Maksvytist. Enne jõule oli Maksvytis vallandamise äärel, kuid mängijad veensid juhtkonda, et leedulane ametisse jäetaks. Toona väitis Žalgirise peamänedžer Paulius Jankunas, et klubil on Maksvytise vastu täielik usaldus. Leedu ajakirjanikud pärisid Trinchierilt spekulatsioonide kohta, nagu olnuks Žalgiris temaga juba varem kokkuleppele jõudnud.

„Kuidas on pullis*tt leedu keeles? Need jutud olid täielik jura. Usaldage mind, see jutt mõeldi välja. Täielik libauudis,“ vastas Trinchieri.

Oma versiooni, miks Maksvytis lõpuks ikkagi välja vahetati, esitas ka peamänedžer Jankunas.

„Eelmisel hooajal aitas Maksvytis meid sinna, kus alati olla tahame (Euroliiga play-off’i - A.K.). Aga iga hooaeg on erinev, seega alustame uut aastat uue treeneriga. Loodame, et tuleme august välja ja tulemused paranevad. Kaks nädalat tagasi uskusin ma veel võistkonda ja treenerisse, tegelikult ka. Aga need nädalad olid väga keerulised - olime Euroliiga mängudes konkurentsis, aga tulemused ja mängupilt ei muutunud. Pidin tegema raske otsuse ning tooma võistkonda uusi tuuli, uut energiat ja uusi mõtteid,“ rääkis ta.

Jankunas lisas, et Žalgiris tasub Maksvytisele kogu tänavuse hooaja palgaraha. „Meie leping kestis suveni ja austame seda,“ sõnas ta.