Eesti U20 võrkpallinaiskond püüab EEVZA meistrivõistlustelt edasipääsu

„Kontrollmäng tuli meile kindlasti väga palju kasuks ja oleme valmis EEVZA-le mängima minema. Usun, et tüdrukud said sellest toredast üritusest ka motivatsiooni juurde. Otsustasime lõpuks Leetu minna kolme sidemängijaga, kel igaühel erinev käekiri ja igaüks suudab seega luua eri võimalusi. Rünnakul on meil kaks selget liidrit Nora Lemberi ja Carmel Varese näol, nurgaründajad peaks hoidma üldmängu ja kaitse korras ning lisaks on ka kaks väga head liberot ja kogu koosseis tegelikult selline, et ma saan teha vahetusi,“ kommenteeris Mett.