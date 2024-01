VIDEO JA FOTOD | Discgolfarid vallutasid Kalev Spa veekeskuse! Kirsiks tordil oli veealune korv

“Salapärane ja erakordne asukoht - Kalev SPA,“ kommenteeris võistluse peakorraldaja Ralf Rogov ettevalmistusprotsessi. „Pakkusime kõikidele osalejatele välja neli võimalikku asukohta. Eesmärk oli „vett segada“ ja kasvatada ootus- ning üllatusmomenti. Usun, et see õnnestus täielikult, sest Kalev SPA oli üks viimaseid kohti, mida oodati. Puhtalt sellepärast, et veekeskuses discgolfi pole varem mängitud ja see idee teostusena tundub pigem keeruline kui kerge. Olen ürituse toimumise asukoha ja formaadi üle väga õnnelik.“