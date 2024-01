Viis aastat valemängurlust. Hispaania antidopingut süüdistatakse suuremahulises vassimises

Relevo uurimise kohaselt on Hispaania antidoping (CELAD) viimastel aastatel järjepidevalt kasutanud ära erinevaid JOKK skeeme. Ühe näitena toodi 2019. aasta positiivne juhtum – reeglite põhjal on antidopingul 365 päeva aega võistluskeelu määramiseks, ent CELAD saatis vahele jäänud sportlasele teate perioodi viimasel päeval. Ja mitte e-posti, vaid tavakirjaga. Nii jõudis teade võistluskeelust atleedini liiga hilja, too kaebas asja spordikohtusse ning seal sai loomulikult sportlane ka õiguse.