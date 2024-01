Rootsi suusakoondislasi ajas norralaste taktika närvi

Tour de Ski esmaspäevase 22 km pikkuse vabatehnikas jälitussõidu võitis norralane Harald Østberg Amundsen, kes edestas Erik Valnest natuke enam kui 30 sekundiga. Liidrist natuke enam kui minuti pärast lõpetas aga suurem grupp, kus finišisirgel oli kõige parem jalaga norralane Jan Thomas Jenssen, kes jättis esimesena poodiumilt välja rootslase William Poromaa.

Poromaa pritsis võistluse järel norralaste suunas tuld ja tõrva, sest suures grupis mitu meest ei soostunud tööd tegema. „Oleme toimuva osas üsna ühel meelel. Kõik võiksid grupis aidata, aga see on keeruline, kui kambas on ainult lõpukiirendusele mõtlevad sõitjad. Nad olid peidus ja neil on teiste pingutusest täiesti savi,“ rääkis Poromaa Viaplayle. „Jenssen ei teinud midagi, samal ajal neli meest pingutasid ja vedasid.“

Kümnepealises grupis oligi Jenssen lõpuks kõige värskema ja parema jalaga. „Jenssen võib olla rahul, aga eks me teame, et tal on finišikiirendustes hea. Kahju,“ lisas 23-aastane Poromaa.

Talle sekundeeris grupi sabas 11. kohal lõpetanud kaasmaalane Jens Burman. „Nii suures grupis on keeruline koostööd teha. Mina ja William üritasime vajutada, aga tagant tulev grupp sai meid kätte. Kui mõned teevad tööd ja teised mitte, siis ongi keeruline,“ sedastas 29-aastane Burman.

Norra koondise peatreeneri Erik Nossumi väitel andsid nad tõepoolest suures grupis olnud hoolealustele märku, et nende asi pole seal vedada. „Me ei ei öelnud oma suusatajatele, et nad peaksid gruppi kuidagi pidurdama või seal vastu töötama. Aga me tõepoolest ütlesime, et nende asi pole esimesel kolmel ringil vedada ega gruppi vedada. Oma head vormi võisid nad kasutada lõpus,“ märkis ta.