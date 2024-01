Suusatuuri vahekokkuvõte Rehemaaga. Kerge ebaõnn, Himma haigus, Soome suurüllataja suusad ja lahja publikuhuvi

„Süda on rahul, sest meil on hooldes ja mujal kõik poiste jaoks tehtud. Kodus muretsed ja pabistad ikka, sest esimeseks sprindipäevaks polnud eestlased pärast koroona põdemist võistelnud, mistõttu me ei teadnud nende seisu. Kui lööd teleka ja FIS-i otsetulemused lahti, siis tunned vastutust ja süda puperdab,“ sedastas seljaoperatsioonijärgselt koduseinte vahel Tour de Skile kaasa elav suusakoondise peatreener Aivar Rehemaa.