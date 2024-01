Hanno Pevkur on hämmingus: masendav ja piinlik

„Boričić sõidab Moskvasse ja võtab osa Venemaa võrkpalli 100. aastapäeva tähistamisest! Seda pärast peaaegu kaks aastat kestnud täiemahulist agressioonisõda, mille eesmärgiks on Ukraina alade vallutamine ja ukrainlaste tapmine. Venemaa agressiooni ohvriks on langenud juba umbes 200 000 ukrainlast, sealhulgas ligi 500 sportlast, nende seas ka võrkpallurid. Kuid ei need faktid ega ka asjaolu, et FSB juht Nikolai Patrušev - käimasoleva sõja peamine ideoloog - osales Moskva pidustustel, ei tekitanud CEVi presidendis isiklikku häbi... Olukorra küünilisust lisab asjaolu, et järgmisel ööl pärast härra Boričić saabumist Moskvasse, tehti Ukrainale sõja algusest saadik tugevaim pommitamine. Üle meie riigi territooriumi tulistati välja 160 raketti ja drooni, mis hävitasid või kahjustasid 100 eramaja, 45 kõrghoonet, koole, kahte kirikut, haiglat, sünnitusmaja... See terroriakt nõudis 39 ukrainlase elu. Võimalik, et hetkel, kui härra Boričić Moskvast koju jõudis, lendasid Ukraina suunas vaenlase raketid...“