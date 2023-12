Artti Aigro pääses nelja hüppemäe turneel taas põhivõistlusele

„Ma arvan hüpe oli parem kui Oberstdorfis. Koht on küll võibolla halvem, kuid kõik on väga tihe siin Garmischi mäel. Kuna ma suutsin tehniliselt parem olla, siis see on hästi, nii et homme loodaks veel paremaid etteasteid teha,“ rääkis Aigro, kes sai avaetapil 45. koha.