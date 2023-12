VAATA JA KUULA | Kullamäe „rikkus“ pika seeria, Eesti-Läti liiga klubid korraldavad uuel aastal osturalli

Mis ikkagi toimus Pärnu Sadama tagatubades, kui peatreener Kullamäe astus ruumi sisse ja ütles, et midagi tuleb muuta. Kuus järjestikust kaotust närisid hinge. Kas lisaks mängijate vahetusele on vaja vangerdust ka peatreeneri ametipostil?

Napilt Eesti aasta võistkonna tiitlist ilma jäänud BC Kalev/Cramo on küll turniiritabeli tipus, aga võidud tulevad raskelt. Mängijate read on erinevatel põhjustel kokku kuivanud, lisaks oli aasta lõpus käsil kõvem treeningtsükkel, mis eeldatavalt jättis oma jälje. Kui hästi Kalev/Cramo end tunda saab?

Tartu Ülikool/Maks&Moorits on põhiturniiri esimeses pooles omad ära teinud, peatreenerit vahetanud Rapla Avis Utilitas hakkab kindlasti tõusma, TalTech/Optibet saab õige pea tunda keerulist mängugraafikut, Keila Coolbet kogub raha uuteks ostudeks. Tegelikult on päris mitmed klubid õige pea täiendust toomas, saab näha, kas otsa teeb lahti Keila, Pärnu, Tartu, Tallinna Kalev/Snabb või hoopis keegi viies. Osturalli jaanuaris-veebruaris kindlasti tuleb.

Euroliigaga seoses peatuti pikemalt Baskonia tegemistel. Nii Sander Raieste kui ka Maik Kalev Kotsar on Euroopa tugevaimas klubisarjas ületanud poolesaja mängu piiri. Varasemalt on seda eestlastest suutnud vaid Siim-Sander Vene ja Kristjan Kangur. Peatreeneri vahetused Kaunase Žalgirises ning Istanbuli Fenerbahces. Löögi all on veel Barcelona ja Asveli juhendajate töökohad. Mängijate liikumised, kõige värskemalt Kevin Pangose suundumine Milanost Valenciasse.