Vabatehnikasprindis krooniti Eesti meistriks Roos, poodiumile jõudsid ka Ränkel ja Ermits

„Tänase sprindi võistlusega tõmbame selleks aastaks meistrivõistlustele joone alla. Järgmised võistlused juba järgmisel nädalavahetusel Tehvandil. Hea meel on näha, et vaatamata aastalõpu kiiretele toimetustele tulevad parimad ikkagi suusarajale, et omavahel mõõtu võtta ja vaadata, kes on ikkagi parim. Soovime kõigile tegusat aastavahetust ning kohtume juba uuel aastal,“ kommenteerisid pressiteate vahendusel võistluse korraldajad Jaak Teppan ja Tanel Ojaste.