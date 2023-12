Suur üleminek: Premium liiga legend liitus ootamatult Narva Transiga

„See on väga tore, et meil on nüüd sellise kaliibriga mängija. Pärast Gruusiast lahkumist olid mitmed klubid temast huvitatud, aga ta valis Narva. Zakaria ei pea midagi tõestama, sest ta valitses aastaid Eesti kõrgliigat ja on kindlasti veel paljuks suuteline,“ kommenteeris üleminekut Transi peatreener Aleksei Eremenko, kes juhendas Beglarišvilit ka Soome klubis SJK.