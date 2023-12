Legendaarset jalgratturit süüdistatakse abikaasa tapmises

Politsei võttis seejärel Dennise vahi alla, süüdistades teda hooletus juhtimises ja surmavate vigastuste tekitamises. Praeguseks on mees kautsjoni vastu vabastatud, kuid märtsikuus ootab teda ees kohtuistung.

32-aastase Dennise näol on tegemist kahekordse temposõidu maailmameistriga. Londoni olümpial teenis ta Austraalia meeskonnaga trekisõidus hõbemedali ja Tokyo olümpial temposõidus individuaalselt pronksi. Lisaks on austraallane võitnud vähemalt ühe individuaalse etapi nii Tour de France’il, Giro d’Italial kui ka Vueltal. Suurtuuride etapivõite on tal kokku seitse.