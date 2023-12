10 Delfi Spordi videolugu: Dnipro korvpallurite karm elu, reporteri osaluseksperiment ja Vassiljev pildiskandaalist

Jetisõidu iseärasused ja väiksed saladused

Kätekõverdustest ja lõuatõmmetest kujuneb tippsport

Kalisteenika on üle maailma populaarsust koguv tänavaspordiala, millel on suured tulevikuambitsioonid. Suurt arengut on näha ka Eesti tasandil ja ala eestvedaja Erik Naissaare sõnul unistavad alaga tegelejad ühel päeval lausa olümpiale jõuda. Reporter Ken Thor Aabrams käis Pärnus uurimas, milline see ala välja näeb.