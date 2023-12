DELFI VIDEO | Kristjan Ilvest kesine konkurents ei heidutanud: ikka lõbusam, kui üksi nühkida!

„See iseenda tagant utsitamine ongi kõige keerulisem. Kui otseselt ei pea millegi pärast ninast verd välja sõitma, siis on seda raskem teha. Kindlasti oleksin suutnud kellegagi koos sõites endast veel rohkem anda. Üritasingi võtta võistlust nii, et maksimumi välja ei pane, aga samas sõita sellisel tasemel, et lihased hakkavad ikka ära ka väsima. Selles suhtes oli mõnus sõit,“ lisas ta.