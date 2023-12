Ogier ei jaga rallifännide pessimismi: kolmekesi saab ka võidu kihutada

Kuigi paljud rallifännid on nördinud, et tuleval hooajal teevad WRC sarjas täishooaja kaasa ainult kuus sõitjat ja tiitlikaitsja Kalle Rovanperä nende hulka ei kuulu, siis Ogier hinnangul ei maksa sündmustest ette tormata.

„Me ei tohiks teha ennatlikke järeldusi, et järgmisel aastal on tiitel vähem väärtuslik,“ rääkis Ogier Dirtfishile antud intervjuus. „Vaatame, mis juhtuma hakkab ning MM-tiitlil on alati eriline väärtus.“