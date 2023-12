TIPPHETKED | Kasper Suuroru supermängust Kalev/Cramo alistamiseks ei piisanud

Kalev/Cramo haaras kohtumise alguses juhtohjad enda kätte ja edu enam käest ei antud. Avaveerand lõppes külaliste 21:17 eduseisul ja kuigi teisel veerandajal jõudis TalTech punkti kaugusele, siis poolajapausile mindi Kalevi 39:33 juhtimisel.

Neljandal veerandajal kärises TalTechi kaotusseis korraks isegi kümnepunktiliseks, aga viimase minuti eel juhtis Kalev ainult nelja punktiga. Külalised suutsid siiski edu hoida ja lõpuks saadi 67:64 võit.

Kalev/Cramo on Eesti-Läti liigas näidanud sel hooajal suurepärast mängu ning praegu hoitakse tabelis 15 võidu ja ühe kaotusega esimest kohta. Nende lähimaks jälitajaks on ukrainlaste Prometei 12 võidu ja ühe kaotusega. TalTech/Optibet on samal ajal kaheksa võidu ja kaheksa kaotusega kaheksandal positsioonil.