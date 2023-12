TÄNA DELFI TV-s | Nädala mäng: TalTech/Optibet võõrustab Jurkatammede derbis Kalev/Cramot

Kalev/Cramo on Eesti-Läti liigas näidanud sel hooajal suurepärast mängu ning praegu hoitakse tabelis 14 võidu ja ühe kaotusega esimest kohta. Nende lähimaks jälitajaks on ukrainlaste Prometei 12 võidu ja ühe kaotusega. TalTech/Optibet on samal ajal kaheksa võidu ja seitsme kaotusega seitsmendal positsioonil.

„See on alles hooaja esimene mäng Kalev/Cramo vastu. Lahingud nendega on alati erilised nii mängijatele kui ka mulle isiklikult,“ sõnas TalTechi loots Varrak, kes on aastaid olnud ka Kalev/Cramo peatreeneriks. „Loodame, et kõik saavad mänguks terveks ja suudame pakkuda põneva õhtu. Sel hooajal oleme seda koduseinte ja fännide toel teha suutnud teha.“