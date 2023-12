Eesti kurlingupaar alustas Kanada Grand Slami turniiri kaotustega

Käesolev võistluse etapp toimub Kanada linnas Oakville ning Eesti kurlingumängija Harri Lille sõnul on tegemist selle hooaja turniiridest seni tugevaima võistkondade koosseisuga. „Kohal on kogu maailma paremik, sealhulgas maailma edetabeli esipaar kanadalased Walker ja Muyers, meie, olles hetkel edetabelis teisel kohal ning mängimas on ka kolmandat kohta hoidev Šveitsi kurlingupaar Perret ja Rios. Meid ootab ees ka väga tugev alagrupp, kus iga võistkond on korralik vastane,“ kommenteeris Harri Lill.