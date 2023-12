KUULA | Kümme Delfi spordi-podcast’i 2023. aastast, mida uuesti kuulata

Spordi-podcast’e on Eestis nii palju, et kõiki neid iganädalaselt läbi kuulata ei jõua mitte keegi. Seepärast on loogiline, et mõni pärl spordisõpradel mõnel nädalal kahe silma vahele jääb. Ainuüksi Delfi Taskus on tänaseks 17 spordi-podcast’i, mille seast noppisimegi välja kümme erilisemat, mille järelkuulamiseta me oma lugejaid-kuulajaid uude aastasse minna ei soovita.