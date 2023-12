Toyota on kahel viimasel hooajal MM-sarja valitsenud. Kui Kalle Rovanperä on mõlemal juhul võitnud üsna kindlalt individuaalse MM-tiitli, siis samamoodi on Toyota ka võistkondade arvestuses olnud selgelt domineerivaks jõuks. Latvala arvates läheb järgmisel aastal neil aga raskeks.