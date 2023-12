DELFI VIDEO | Aasta meessportlane Karel Tilga: loodame, et vahetame neljanda koha Pariisis medaliks

Tilga saavutas 2023. aastal Budapesti MM-il isikliku rekordi 8681 punktiga neljanda koha. Eestlastest on varasemalt rohkem punkte (8815) kogunud ainult Erki Nool. Nool on Eesti aasta meessportlaseks valitud neljal korral (1996, 1997, 1998, 2000).

„(MM-i neljas koht) ei kripelda. Ei ole sekunditki kripeldanud. Nende kahe päeva jooksul olid kolm meest minust paremad. Küll ma nad järgmine kord kätte saan,“ sõnas Tilga aasta tippsündmuse kohta ning vaatas ka tulevasse aastasse, kus ta kavatseb enne Pariisi olümpiat osaleda Rooma EM-il ning sise-MM-il. „Loodame, et vahetame (Pariisis) selle neljanda koha medaliks. See on eesmärk.“