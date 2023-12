Austriasse siirdunud koondislased Liivas ja Jõhvikas: pidime võimaluse ära kasutama

„See oli meie variantidest kindlasti kõige parem. Eestist ei ole lihtne välismaale saada ning kui see võimalus tuli, pidime seda ära kasutama. Naiskonnas on palju noori ning seas ka paar kogenumat mängijat. Oleme treeningutele ilusti sisse sulandunud ning kõik on meie tunde seal mugavaks teinud,“ alustasid Austrias ka tööl käivad naised justkui ühest suust.

Eestlannad on kirjas nii Füchse meistriliiga naiskonnas kui ka U18 võistkonnas. Kui Liivas mängib juba kõrgliigas tähtsat rolli, siis Jõhvikas on hetkel suuremat mänguaega saanud noorte tiimis.

„Eks on alati hea kodus olla ning Eestis treenides on ikka mõnus. Koondises on palju noori naisi, kellega me juba aastaid tuttavad oleme. See teeb atmosfääri mõnusaks ning meie jaoks on ka hea treeningutel Eesti keelt kuulda, kuna Austrias käib ju kõik võõras keeles,“ laususid eestlannad lõpetuseks.