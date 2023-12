Heategevuslikul võrkpallimängul „Olevik vs Tulevik“ näeb uut põnevat treeneriteduot

Mõnnakmäe saab seega olla harjumatus rollis ja juhendada mitmeid endisi koondisekaaslasi koos oma kunagise treeneriga. „Kindlasti on see huvitav ja uus kogemus sellises rollis olla. Aga usun, et saame koos Peetriga selle ülesandega ilusti hakkama. Sellist mängu pole varem toimunud ja on põnev näha, kes peale jääb ning ootan huviga, milline on täna meie noortekoondise mängijate tase. Kindlasti tahaksin treeneripingil ka võidurõõmu tunda,“ kommenteeris Mõnnakmäe eesootavat kohtumist.