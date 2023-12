Šarunas Jasikevicius: Barcelonast lahkumise protsess oli väga kole

Pärast Barcelona triumfiga Madridi Reali üle lõppenud Hispaania meistrivõistluste finaalseeriat rääkis klubi spordidirektor Juan Carlos Navarro, et leedulasega soovitakse uus leping sõlmida. „Jasikeviciuse leping lõppes nüüd ja me tahame, et ta oleks meie treener edasi. Peame tegema (klubis) mõningaid muudatusi ning kui projektist saab asja - usun, et saab - siis anname talle teada,“ rääkis korvpallilegend toona.