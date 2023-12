Kurjategijad rüüstasid Tallinna Kalevi uut jalgpallihalli. Sisehalli seinad lõigati noaga katki

Täiendatud kell 14.30: PPA pressiesindaja Annika Maksimov sõnas vastuseks, et kuivõrd teade juhtunust on veel niivõrd värske, siis eriti palju informatsiooni neil veel avalikkusega jagada ei ole.

„Saan praegu kinnitada, et 28. detsembri hommikul teatati politseile, et Mustamäel asuva jalgpalli sisehallli seinad on öösel noaga läbi lõigatud. Kuid juhtumi kõik täpsemad asjaolud, sh tekitatud kahju, on alles selgitamisel,“ lisati PPA-st.